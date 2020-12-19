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Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi

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Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
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DİYARBAKIR, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde havadan görüntülenirken, kentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, hem hava hem de kara trafiğini olumsuz etkiledi.

Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bazı bölgelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetimler yaptı. Durdurulan otomobillerde sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edilirken, kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı.

SİS NEDENİYLE HEM KARA HEM DE HAVA TRAFİĞİ ETKİLENDİ

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda bu sabah yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.

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