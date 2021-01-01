MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
GeriGündem Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlamada güncelleme: Çiçekçi ve cuma izni
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan ‘Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak 1-3 Ocak tarihleri arasında çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis hizmeti verebilecek. Bugün cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar da araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip namazını kılabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle