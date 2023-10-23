Kişisel veri tazminatı

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Veteriner Karakaş, 23 Kasım 2017’te ünlü bir giyim firmasına ait internet sitesine isim, soy isim ve cep telefonu bilgilerini girerek üye oldu. Üyelikten bir gün sonra Karakaş’ın cep telefonuna tanımadığı kişiler tarafından mesajlar ve aramalar geldi. Bu kişiler ünlü alışveriş sitesinde isminin, adresinin ve cep telefonunun görüldüğünü Karakaş’a anlattı. Durumu firmaya bildiren Karakaş’a kişisel verilerinin silindiği ve özür olarak da hediye çeki verecekleri söylendi. Ancak paylaşım devam edince Tuğana Gökçe Karakaş davacı oldu. Mahkeme, ‘müşterisini mağdur ettiği’ gerekçesiyle giyim firmasını 80 bin lira tazminata hükmetti. Firma tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödeyecek.