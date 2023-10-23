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Kişisel veri tazminatı

Güncelleme Tarihi:

#Veteriner#Cep Telefonu#Mahkeme
Kişisel veri tazminatı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Veteriner hekim Tuğana Gökçe Karakaş, internet üzerinden yaptığı alışveriş sonucu kişisel bilgilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiğini iddia ederek ünlü bir giyim firmasına açtığı davayı kazandı.

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Veteriner Karakaş, 23 Kasım 2017’te ünlü bir giyim firmasına ait internet sitesine isim, soy isim ve cep telefonu bilgilerini girerek üye oldu. Üyelikten bir gün sonra Karakaş’ın cep telefonuna tanımadığı kişiler tarafından mesajlar ve aramalar geldi. Bu kişiler ünlü alışveriş sitesinde isminin, adresinin ve cep telefonunun görüldüğünü Karakaş’a anlattı. Durumu firmaya bildiren Karakaş’a kişisel verilerinin silindiği ve özür olarak da hediye çeki verecekleri söylendi. Ancak paylaşım devam edince Tuğana Gökçe Karakaş davacı oldu. Mahkeme, ‘müşterisini mağdur ettiği’ gerekçesiyle giyim firmasını 80 bin lira tazminata hükmetti. Firma tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödeyecek.

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#Veteriner#Cep Telefonu#Mahkeme

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