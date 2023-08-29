KÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kedi aracÄ±n camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p firar etti

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GÃ¼vercinlik Mahallesi'nde yaÅŸayan Mehmet Ãœlker, Ã¶nceki gÃ¼n sokak kedisini kafese koyup, kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Torba'daki Sokak HayvanlarÄ± GeÃ§ici BakÄ±m Merkezi'ne getirdi.

AracÄ±nÄ± park eden Ãœlker, kedinin kafesten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Ãœlker'in aracÄ±n arka camÄ±ndan yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kedi, baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rÄ±p, dÄ±ÅŸarÄ± atladÄ±.

KaÃ§an kedi Ã¶nce araÃ§tan uzaklaÅŸtÄ± ardÄ±ndan tekrar aracÄ±n yanÄ±na gelip, sonra yeniden kaÃ§tÄ±. O anlar bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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'KIRILAN CAM 30 BÄ°N LÄ°RA AMA Ã–NEMLÄ° DEÄžÄ°L'

AracÄ±n camÄ±nÄ±n saÄŸlam olduÄŸunu belirten Ãœlker, "Kendimi hayvanlarÄ±n bakÄ±mÄ±na adadÄ±m diyebilirim. Mahalledeki kedileri toplayarak kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma iÅŸlemi iÃ§in dÃ¼zenli olarak getiriyorum. O gÃ¼n de mahalleden kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma iÅŸlemi iÃ§in 3 kedi getirdim.

BakÄ±m merkezine gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in araÃ§tan inince birinin kafesini aÃ§Ä±p, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Onu yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir anda baÅŸÄ±yla camÄ± kÄ±rÄ±p, kaÃ§tÄ±. Bir insanÄ±n bile kÄ±ramayacaÄŸÄ± camÄ±, bir kedinin baÅŸÄ±yla kÄ±rmasÄ±na Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Camda herhangi bir Ã§atlak yoktu. SaÄŸlam camÄ± tek hamlede kÄ±rdÄ±. AracÄ±n kÄ±rÄ±lan camÄ± 30 bin lira ama Ã¶nemli deÄŸil. Ã–nemli olan kaÃ§an kedinin iyi olmasÄ±, umarÄ±m yaralÄ± deÄŸildir. Buraya arada gelip, tekrar bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bulursam onu aldÄ±ÄŸÄ±m yere geri gÃ¶tÃ¼receÄŸim" diye konuÅŸtu.Â

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