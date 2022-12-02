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Kış lastiği dönemi başladı

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#Jandarma#Kış Lastiği#Denetim
Kış lastiği dönemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu dün başladı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’da kış lastiği denetimine çıktı. Sürücülere kış lastikleriyle ilgili bilgiler veren jandarmalar, lastiklerin diş derinliklerini de kontrol etti.

CEZASI 1152 TL

Kış lastiği takılı olmayan ya da diş derinlikleri yeterli olmayan araç sürücülerine 1152 TL ceza kesildi. Sürücüler genellikle denetimlere destek verdi. TIR şoförü Ayhan Sözüer, “Kullandığımız arabalar çok büyük, kış lastiği olmazsa yollarda savruluruz. Bizim haricimizde diğer sürücüleri de düşünmemiz lazım. Kazaya sebep olabiliriz çünkü. Uzun yolcuğa da çıkıyoruz. Dikkatin yanında kış lastiği gibi işimize yardımcı olacak şeylere dikkat etmeliyiz. Jandarmamıza da bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ederim” dedi. Kamyon şoförü Nevzat Demir ise “Kış lastiği uygulamasına hazırlıklıydım, lastiklerimi değiştirmiştim. İyi ki denetimler var” diye konuştu. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan’da sona erecek.

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Kış lastiği dönemi başladı

DİŞ DERİNLİĞİNE DİKKAT

- Jandarma ekipleri kış lastiklerinin diş derinliğini de kontrol etti. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliklerinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobillerde 1.6 milimetreden az olmaması gerekiyor.

 

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#Jandarma#Kış Lastiği#Denetim

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