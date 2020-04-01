Kırşehir'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretimi

Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknoloji Atölyesi’nde çeşitli branşlarda görevli 7 öğretmen ile 3 öğrenci, 3 gün önce maske üretimine başladı. Öğretmen ve öğrenciler, 3 günde 3 bin maske üretti. Hazırlanan maskeler, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılıyor. Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçıların ihtiyaç duyduğu maskelerin üretimine başladıklarını söyleyerek, "Özveriyle arkadaşlarımız çalışıyor. Bunu bir savaş olarak düşünüyoruz. Sağlıkçılarımız cephede savaşırken biz de onlara arkadaşlarımızla elimizden geldiği kadarıyla maske üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızdan da büyük destekler gördük.7 öğretmenimiz 3 öğrencimiz çalışıp üretim yapıyoruz. Şu anda günde bin maske üretiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde 2 bine çıkarmaya gayret göstereceğiz" dedi.