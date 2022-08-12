Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırşehir’de Neşet Ertaş’ın heykeline saldırı: Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Neşet Ertaş#Heykel#Saldırı
Kırşehir’de Neşet Ertaş’ın heykeline saldırı: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:44

Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kırşehir’de Neşet Ertaş’ın heykeline saldırı: Soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Neşet Ertaş#Heykel#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

#Deterjan Pazarı
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! Firmanın sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı

#Deterjan Pazarı
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs