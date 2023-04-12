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‘Kırmızı fener’ kavgası

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#ABD#New York#Emekli
‘Kırmızı fener’ kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın dünyaca ünlü seks turizm merkezi “Kırmızı Fener Sokağı”nın (Red Light District) banliyöde bir mega geneleve taşınma planı hem seks işçilerini hem de genelevi mahallelerinde istemeyen semt sakinlerini ayaklandırdı.

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Seks işçileri ‘Wallen’ bölgesinde kalmak istediklerini, bölgede artan suç ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili şikâyetler nedeniyle haksız yere suçlandıklarını öne sürüyor. Banliyödeki vatandaşlar ise “fuhuşun kendi semtlerine taşınmasından” endişe duyuyor.

‘Kırmızı fener’ kavgası

(soldan sağa) Nathan Thomas - Jason Thomas - Robert Thomas - Stephen Thomas

OĞULLARINA DEVRETTİ

ABD’nin New York şehrinde 40 yıldır itfaiyeci olarak görev yapan Robert Thomas, kariyerine ilginç bir şekilde veda etti. Emekliliğini kendisi gibi itfaiyeci olan oğullarıyla birlikte karşılayan Thomas, 3 oğluyla itfaiye aracına binerek şehirde tur attı. New York İtfaiyesi’nde 40 yıl boyunca itfaiye eri olarak çalışan Robert Thomas, “40 yılın bu kadar çabuk geçtiğine inanamıyorum” dedi.

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#ABD#New York#Emekli

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