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Vahit İŞBAŞARAN/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

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Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılan poşette el yapımı 16 tabanca ile bu tabancalara ait parçalar bulundu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılmış poşet içerisinde 9 milimetre çapında 16 el yapımı tabanca ve 29 kabza ile çok sayıda tabanca parçası buldu. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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