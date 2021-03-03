Kırklareli'de yol kenarına bırakılan poşetten 16 tabanca çıktı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, yol kenarına bırakılmış poşet içerisinde 9 milimetre çapında 16 el yapımı tabanca ve 29 kabza ile çok sayıda tabanca parçası buldu. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.