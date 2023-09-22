Kırklareli'nde selde 6 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm bungalovlarının sahibi yakalandı

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Demirköy ilçesi İğneada beldesinde salı günü kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, hayatını kaybetti.

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SAHİBİ YAKALANDI

İğneada beldesinde sele kapılarak yıkılan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen işletmenin sahibi Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

'RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıklayarak, "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

'KARMA ÇİFTLİK' ADI ALTINDA FAALİYET

'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak 'Karma Çiftlik' olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapılmıştı.

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SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi. 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'Karma çiftlik', olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.

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'DOĞADA UYANMAK, DOĞAYA UYANMAK' ADI ALTINDA TANITIM YAPMIŞLAR

Yaşanan selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov evlerin tanıtımını şirket, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü.

Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "SisliVadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak istermisiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil SisliVadi İgneada, ekolojik doğal yaşam çiftlimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günü birlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu Yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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