Kırklareli’nde bungalov evler 6 kişiye mezar oldu! Sosyal medya tanıtımları ortaya çıktı

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Kırklareli’nde 3 gün önce meydana gelen selde, longoz ormanlarına yakın bölgedeki bungalov evler metrelerce sürüklenmişti. Yerleşime kapalı alan olduğu öne sürülen bungalov evlerde tatilci olarak kaldıkları belirlenen 6 kişi sele kapılırken, yaklaşık bin kişi ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

SELDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şu ana kadar Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli Öğretmen Raile Şimşek’in cansız bedenine ulaşılırken, Raila Şimşek’in hala kayıp olan eşi emekli Öğretmen Ahmet Baki Şimşek’i arama çalışmaları sürüyor. Emekli öğretmen çiftin oğlu Kerem Şimşek ise selde yaralı olarak bulundu.

BAKİ ŞİMŞEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bungalovların yakınındaki ağaçların arasında bulunan Şimşek'in cenazesi ile sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

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BUNGALOV EVLER 'KARMA ÇİFTLİK' OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 5 kişi yaşamanı yitirdi, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, 'Karma çiftlik', 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde önceki gün meydana gelen kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi içinde yer alan turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Raile Şimşek'in eşi Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

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'RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ'

'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin arandığı sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi. 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'Karma çiftlik', olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.

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'DOĞADA UYANMAK, DOĞAYA UYANMAK' ADI ALTINDA TANITIM YAPMIŞLAR

Yaşanan selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov evlerin tanıtımını şirket, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü.

Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "SisliVadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak istermisiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil SisliVadi İgneada, ekolojik doğal yaşam çiftlimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günü birlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.(DHA)

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