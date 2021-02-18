MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi
GeriGündem Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KIRKLARELİ,(DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 900 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretmek için tesis kurduğunu belirledi. Jandarma, şüphelinin ev ve eklentilerine yaptığı baskında, 500 litre sahte şarap, 30 litre rakı, 1 damıtma düzeneği ve 7 dinlendirme tankı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde başka bir şüpheliye ait arazide yaptığı aramada da 310 litre sahte şarap buldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi