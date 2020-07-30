Kırıkkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, kent genelinde vaka sayısının artması üzerine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 24.06.2020 tarih 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda belli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde, ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda kamu/özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar ve benzeri kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.