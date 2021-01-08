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Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın

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Kırıkkale'de, maske atölyesinde yangın
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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Hacıbey mahallesindeki cerrahi maske üretimi yapılan atölyede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, atölyeyi saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkalede, maske atölyesinde yangın

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