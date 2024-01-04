Kırık telefonda 180 bin mesaj... İşte fon vurgununun şifreleri

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TEFECİ DEDİ ÂŞIĞI ÇIKTI

- Seçil Erzan’ın “tefeci” diyerek suçladığı ve kendisini Şırnak Cizre’ye kaçırmak istediğini iddia ettiği Atilla Baltaş’la aşk yaşadığı da ortaya çıktı. Telefonuna ‘Ogün Amca’ diye kaydettiği Baltaş’la toplam 1732 mesaj arasında duygusal yazışmalar da var. Baltaş’la olan yazışmalar 22 Aralık 2022 ile 11 Mart 2023 tarihleri arasında. Erzan o dönem, Fatih Terim’in avukatı Candaş Gürol’la evlilik hazırlığı yapıyor. Erzan ile Baltaş arasında en dikkat çekici konuşma ise 14 Şubat 2023’te, yani sevgililer gününde gerçekleşiyor. İkili arasında o gün 135 yazışma var. Çoğunda konu para. Ancak Erzan’ın “Çok hızlı yetiştireceğim. Almanya’ya gideceğiz son işlemde” demesi üzerine Baltaş da “Gerek yok, iş işten geçti artık” diye yanıt veriyor. Erzan’ın “Bugün Sevgililer Günü yapma bak” diye yazması üzerine Baltaş, “En büyük hediyeyi verdin. En sonunda bitirdin beni, çok sağ ol. Ben olmayacağım artık” diyor. 1 Mart’ta Baltaş Almanya’ya gideceğini anlatıyor ve Erzan’a vizesini soruyor. Erzan bu mesaja, “Adi gibi kaçmak istemiyorum. Kimseyi yüzüstü bırakmak istemiyorum” diye yanıt veriyor.

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Atilla Baltaş

ARDA’YI KISKANMIŞ

- Baltaş ile Erzan arasında 28 Şubat 2023 günü ise kıskançlık krizi patlak veriyor. Atilla Baltaş sürekli WhatsApp’ta olduğunu söyleyerek Seçil Erzan’a kiminle konuştuğunu soruyor. Seçil Erzan da Arda Turan’la olan yazışmasının ekran fotoğrafını alarak Atilla Baltaş’a gönderiyor. Baltaş, Arda Turan’ın gönderdiği sevgi mesajlarını kıskanıyor. Seçil Erzan, “Arda benim kardeşim gibi. 15 yaş küçük benden” diye yazıyor. Atilla Baltaş bu mesaja “Hele bu kadar seni severken. Hani kardeşindi” diye cevap veriyor.

NİŞANLISI ŞÜPHELENMİŞ

- Erzan’la çok fazla yazışan isimlerden biri de evlilik hazırlığı yaptığı, eski sevgisi olan Fatih Terim’in eski avukatı Candaş Gürol. Erzan’a sürekli şüphe dolu kıskançlık mesajları gönderen Gürol, Fatin S. isimli biriyle Seçil Erzan’ın arasındaki ilişkiden şüpheleniyor ve “Paralar oraya gidiyordu Fatin’le. Fatin işin içinde. Ben eminim. Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var” diye mesaj atıyor. Ancak bu krizin üzerine Erzan ile Gürol’un bağlantıları telefon kapanana kadar devam ediyor. Candaş Gürol müvekkilinin İsviçre’den getirilen parasını da Seçil Erzan’a kaptırıyor.

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BALTAŞ İLİŞKİYİ REDDETTİ

Telefonla ulaştığımız Atilla Baltaş, Erzan ile aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti: “Seçil Hanım bankacılık işlerimi yapıyordu. Kendisi ‘fon’ bahsi ile bana geldi, 2.5 milyon dolar verdim. Kendi paramın haricinde çevremden topladığım paraları da verdim. 11’inci ayda Semih Kaya’ya verilen çipli çanta içindeki para benim paramdı. Ancak paraları geri alamayınca bu kez kendi malımı, mülkümü satarak çevremdeki insanlara ödeme yapmak zorunda kaldım. Yurtdışına çıkacağımı söyleyince kendisi bana ‘Bekle, ben de geliyorum’ dedi. Ona ‘Birlikte Almanya’ya gidelim’ demedim. Kendisi ile kesinlikle gönül ilişkim yok. Bir gönül ilişkisinin içine çekmek için elinden geleni yaptı. İlk şikâyet eden benim. Gönül ilişkim olsa gider şikâyet eder miyim?”

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FONA İLK PARA YATIRAN TERİM

Seçil Erzan ile Fatih Terim’in telefondan çıkan yazışmalarının en eskisi 4 Ekim 2021’e kadar gidiyor. Fatih Terim’in o dönem maaşının 2.1 milyon TL olduğu anlaşılıyor. Erzan bankacılık işlemlerini yaptığı Terim’e neredeyse her gün malumat veriyor. Seçil Erzan 4 Ekim 2021’teki mesajında parasını günlük faizde değerlendiren Fatih Terim’e, “Hocam günlük yaptırdım. Kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız” diyor. Seçil Erzan bunun ardından yazdığı bir diğer mesajda, “4 milyon 67 bin 412 TL bugün dönüşümüz vardı. 177 bin 834 TL (20 bin USD) için içinden aldırdım. Kalan 3 milyon 889 bin 577 TL’yi günlük yaptırdım. Kulüp gönderdiğinde bugün - yarın bu tutara ekler bağlarız. Ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam” diye yazıyor. Fatih Terim’in bu mesaja verdiği cevap ise, “Tamam Seçil Hanım. Siz nasıl karar verdiyseniz öyledir, tamam” oluyor. Seçil Erzan’ın mesajları arasında sık sık fona aktarılacak parayla ilgili sorular sorduğu da yer alıyor. Seçil Erzan’la Fatih Terim arasında geçen son konuşma ise 10 Mart 2023 tarihinde oluyor. Fatih Terim, Seçil Erzan’dan Taner isimli birine 10 bin TL ödemesini istiyor. Seçil Erzan da “Tamamdır hocam. Selamlar. Sevgiler” diye yanıt veriyor.

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ARDA’NIN YENİ KURBAN ARAYIŞI

WhatsApp yazışmalarında en dikkat çeken şeylerden biri, bazı isimlerin paralarını geri alabilmek için sürekli olarak sisteme yeni isim dahil etmeye çalışmaları. Erzan ve Arda Turan günler boyunca fona yeni isimler katmak için yazışıyorlar. Emre Belözoğlu da sisteme bu sırada dahil ediliyor. Arda Turan’ın Erzan’a teklif ettiği isimler arasında Hakan Balta ve hatta eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da var. Erzan, Hakan Balta’yı “Eşi çok bilmiş”, Tolga Ağar’ı ise “Tanımıyorum. Söyleme onlara” diyerek reddediyor.

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Arda Turan - Aslıhan Doğan Turan

KÂBE’DE FAİZİ ALINCA

Mesajlaşmalardan, Arda Turan’ın Seçil Erzan’la annesinin sağlık durumunu bilecek kadar yakınlaştığı ortaya çıkıyor. Arda Turan, 19 Aralık 2022’de Umre’deyken Seçil Erzan’a verdiği paranın akıbetini soruyor. Erzan 22 Aralık’ta yolladığı mesajında paranın hazır olduğunu, Arda Turan’dan kendisine birisini yönlendirmesini istiyor. Arda Turan’ın yanıtı, “Allah’ım sana geliyorum. Annene Kâbe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat” oluyor.

TEHDİT MESAJLARI TELEFONDAN ÇIKMADI

Seçil Erzan’ın 3 Mayıs 2023’te verdiği ifadesinde suçladığı kişilerden biri de eski futbolcu Semih Kaya ve menajer Fırat Özdemir’di. Seçil Erzan, Semih Kaya’nın “Sen burada yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız” diyerek kendisini tehdit ettiğini, Fırat Özdemir’in de “Türkiye’deki bütün usulsüzlükler benden sorulur, basın öğrenirse rezil olursun” dediğini iddia etmişti. Erzan, kırık olan telefon incelendiğinde Semih Kaya ile Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiklerinin ortaya çıkacağını söylemişti ancak bu yazışmalar telefonda bulunamadı. Hem Semih Kaya hem de Fırat Özdemir’in, Seçil Erzan’a tüm konuşmalarında “abla” diyerek hitap ettiği, Erzan’ın da onlara “ablacım” diye karşılık verdiği görülüyor.

Semih Kaya

İNTERNETTE BUNLARI ARAMIŞ

Seçil Erzan’ın telefonundan 11 Şubat 2023’te 10 kez “Gürcistan para birimi” ve “Gürcistan’dan para”, 3 Mart 2023’te ise 11 kez “kg altın” ve “1 kg altın kaç TL” cümlelerini arattırdığı ortaya çıktı. Gürcistan aramalarının Seçil Erzan’ın Gürcistan’daki birinden para bulduğu, altın aramalarının da yine altınla borç bulduğu şeklinde yorumlandı. Ancak iddianamede ya da davayla ilgili klasörlerde Seçil Erzan’ın Gürcistan’da irtibata geçtiği kimse bulunmuyor.