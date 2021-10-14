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Kiralık otomobiller, Mersin'deki depoda parçalanmış olarak bulundu

#Mersin#Kiralık Otomobil#Parçalanmış Araç
Kiralık otomobiller, Mersindeki depoda parçalanmış olarak bulundu

Mersin'de kiralandığı İstanbul ve İzmir'den getirilip, parçalara ayrılarak satılmak için depoda saklanan 2 otomobil ele geçirildi. Depoda şasi ve motor numaraları silinerek parçalanmış minibüs, yakalama haciz şerhi bulunan iki kamyonetle numaraları silinmiş motor blokları da ele geçirilirken, 2 şüpheli aranıyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D.B.K’nin İstanbul ve İzmir’den kiralanan araçları kente getirerek GPS sistemini söktükten sonra parçalanması için deposu bulunan R.A’ya sattığını belirledi. Ekipler, R.A.’nın Akdeniz ilçesi Çukurova Mahallesi'ndeki deposuna operasyon yaptı. Depodaki aramada, İstanbul'dan kiralanan 2021 model ve İzmir'den kiralanan 2020 model 2 otomobil, bir kısmı parçalanmış şekilde bulundu. Otomobillerden birinde çakmaklık girişiyle çalışan GPS sinyal kesici cihaz tespit edildi.

KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

Yine aynı depoda şasi ve motor numaraları silinmiş ve parçalanmış minibüs, yakalama haciz şerhi bulunan iki kamyonet ile parçalanmış araçlara ait numaraları silinmiş motor blokları ve kasalar ele geçirildi. Araç parçaları kriminal inceleme yaptırılmak üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler D.B.K ile R.A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

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#Mersin#Kiralık Otomobil#Parçalanmış Araç

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