Kiracıdan ev sahibine iftira! Sarıyer'de tornavidayla köpeğe işkence iddiasında gerçek ortaya çıktı

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Sosyal medyada yer alan 'Sarıyer’de mülk sahibi, bahçesine giren kiracısının köpeğinin gözlerini tornavidayla oyarak katletti', 'Ev sahibi, kiracının evinin kapısını kırarak içeriye girip köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör etti' şeklindeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı.
Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine inceleme başlatıldığının ifade edildiği açıklamada "18 Şubat 2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde “Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavidayla oyarak katliam yaptı" şeklinde çıkan haber içeriğiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.
Devam eden araştırmalarda; Efe isimli köpeğin 01 Şubat 2024 tarihinde veteriner muayenesinin yapıldığı, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığı, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğu belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada, köpeğin sahibi T.S. hakkında iftira suçundan adli işlem başlatıldığı da belirtildi. (DHA)