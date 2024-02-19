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Kiracıdan ev sahibine iftira! Sarıyer'de tornavidayla köpeğe işkence iddiasında gerçek ortaya çıktı

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#İSTANBUL#Sarıyer#Köpek
Kiracıdan ev sahibine iftira Sarıyerde tornavidayla köpeğe işkence iddiasında gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 13:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Sarıyer’de mülk sahibi, bahçesine giren kiracısının köpeğinin gözlerini tornavidayla oyarak katletti' şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. S.E.’nin, kiracısının evine zorla girip, köpeğinin gözlerine sprey sıkarak kör olmasına neden olduğu şeklindeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, kiracı T.S. hakkında iftira suçundan adli işlem başlatıldı.

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Sosyal medyada yer alan 'Sarıyer’de mülk sahibi, bahçesine giren kiracısının köpeğinin gözlerini tornavidayla oyarak katletti', 'Ev sahibi, kiracının evinin kapısını kırarak içeriye girip köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör etti' şeklindeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine inceleme başlatıldığının ifade edildiği açıklamada "18 Şubat 2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi’nde “Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavidayla oyarak katliam yaptı" şeklinde çıkan haber içeriğiyle ilgili inceleme başlatılmıştır.

Kiracıdan ev sahibine iftira Sarıyerde tornavidayla köpeğe işkence iddiasında gerçek ortaya çıktı

Yapılan incelemede, T.S. isimli köpek sahibinin S.E.’nin kiracısı olduğu, geçmiş dönemlerde de aralarında anlaşmazlık yaşandığı; iddialara göre S.E.’nin evden çıkarmak için T.S.’ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, evde olmadığı bir zaman zarfında S.E.’nin evin kapısını kırarak içeriye girdiği ve evin içerisindeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği şeklinde yansıyan olayın asılsız olduğu, bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiği anlaşılmıştır.

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Devam eden araştırmalarda; Efe isimli köpeğin 01 Şubat 2024 tarihinde veteriner muayenesinin yapıldığı, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığı, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğu belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada, köpeğin sahibi T.S. hakkında iftira suçundan adli işlem başlatıldığı da belirtildi. (DHA)

Kiracıdan ev sahibine iftira Sarıyerde tornavidayla köpeğe işkence iddiasında gerçek ortaya çıktı

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#İSTANBUL#Sarıyer#Köpek

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