Kira kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

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İddiaya göre, Erdal İ. kiraya yüzde 50 zam yapmak istedi. İ.G. bunu kabul etmedi. Taraflar, İkitelli’deki bir kafede 1 Aralık günü aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluştu. Kira zammını belirlemek için başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Yanında getirdiği falçatayı çıkaran Erdal İ., kiracısı İ.G. ve İ.G.’nin arkadaşı İ.S.’yi ağır yaraladı. Yaralılar apar topar hastaneye götürülürken, Erdal İ. gözaltına alınıp olayda kullandığı falçata da ele geçirildi. Hastanede tedaviye alınan İ.G. ve İ.S.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen ev sahibi Erdal İ. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.