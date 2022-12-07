Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kira kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beylikdüzü#Kira
Kira kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

İstanbul’da bir bankanın şube müdürü olan Erdal İ.’nin Beylikdüzü’ndeki evinde İ.G. kiracı olarak oturuyordu.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Erdal İ. kiraya yüzde 50 zam yapmak istedi. İ.G. bunu kabul etmedi. Taraflar, İkitelli’deki bir kafede 1 Aralık günü aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluştu. Kira zammını belirlemek için başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Yanında getirdiği falçatayı çıkaran Erdal İ., kiracısı İ.G. ve İ.G.’nin arkadaşı İ.S.’yi ağır yaraladı. Yaralılar apar topar hastaneye götürülürken, Erdal İ. gözaltına alınıp olayda kullandığı falçata da ele geçirildi. Hastanede tedaviye alınan İ.G. ve İ.S.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen ev sahibi Erdal İ. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beylikdüzü#Kira

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan