Kınalıada Japonya yolcusu

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BUNDAN tam 134 yıl önce Japonya’ya iadeiziyaret yapan Ertuğrul Firkateyni dönüş yolunda yakalandığı fırtına sonucu kayalıklara çarparak batmıştı. Bu elim kazadan 134 yıl sonra ise TCG Kınalıada korveti, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin 100’üncü yıldönümü nedeniyle aynı rotadan Japonya’ya doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir Foça’dan uğurlanacak olan TCG Kınalıada (F-514), yaklaşık 4.5 ay sürecek bu ziyaret sınasında 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında 20 ülke limanına demirleyecek. TCG Kınalıada’nın ilk durağı Suudi Arabistan’ın Cidde kenti olacak. Daha sonra sırasıyla Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin, Güney Kore ve Japonya’nın Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek. Japonya’nın ardından Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanlarına da gidecek.

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UZAK DOĞU MİSYONU

TCG Kınalıada ziyaret edeceği limanlarda; Türk Deniz Kuvvetleri’nin görünürlüğünü artırma ve milli platformları tanıtmanın yanı sıra liman ziyareti yapılacak ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye katkı sağlayacak. Ayrıca ziyaret edilecek ülkelerin deniz kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler de gerçekleştirecek olan TCG Kınalıada, denizlerdeki korsanlıkla mücadele kapsamında çok uluslu donanma görev gücü CTF-151’e de destek sağlayacak.

VURUCU GÜCÜ ATMACA

MİLGEM projesi kapsamında üretilen son Ada Sınıfı korvet olan TCG Kınalıada, 2019 tarihinde Donanma’nın envanterine girmişti. ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, TCG Kınalıada’nın vurucu gücünü oluşturuyor. 50’den fazla yerli firmanın üretiminde yer aldığı savaş gemisi, HAVELSAN tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) ile donatıldı. 99 metre boyunda, 14.4 metre genişliğinde olan korvet 20 ton silah depolayabiliyor ve 29+ deniz mili azami süratine ulaşabiliyor. 95 kişilik mürettebatı bulanan TCG Kınalıada, suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerinde kullanılabiliyor.

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1890’DAN SONRA 5’İNCİ SEFER

Ertuğrul Fırkateyni’nin 1890’da çıktığı Japonya seferinin ardından 1990’da ve 2000’de TCG Turgutreis, 2011’de TCG Gemlik, 2015’te TCG Gediz Japonya seferi yapmıştı. TCG Kınalıada’nın Japonya’ya bu ilk seferi olacak.

TÜRKİYE’YLE JAPONYA’YI BAĞLAYAN FELAKET: İMPARATORA NİŞAN GÖTÜRDÜ

- II. Abdülhamid, 1887 yılında Japonya İmparatoru Meiji’nin akrabası Prens Komatsu Akihito’nun bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından Japonya’ya bir heyet gönderilerek iadeiziyaret yapılmasını emretmişti. Donanmanın en güzel gemisi olan Ertuğrul’da II. Abdülhamid’den Japon İmparatoru’na mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeler bulunuyordu. 2 bin 400 ton ağırlığında, ahşap bir gemi olan Ertuğrul Fırkateyni 25 yaşındaydı. Ertuğrul Fırkateyni, Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıktı. Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan gemi, 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın Yokohama Limanı’na vardı. İmparator Meiji, Türk amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşıladı. Şehir halkı, Türk amiralinin saray ara-bası ile İmparator’un yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip etti. Ertuğrul Fırkateyni, Japon sularında kaldığı üç ay boyunca etrafındaki binlerce Japon kayığına 50 kişilik bandosuyla konserler verdi.

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Kaptan Âli Bey ünlü Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in dedesiydi.

DÖNÜŞ YOLUNDA BATTI

Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetleri’nin tayfun uyarısına rağ-men Ertuğrul Fırkateyni planlandığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı’ndan ayrıldı. Ancak gemi tayfun nedeniyle 16 Eylül 1890’da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek battı.

Ertuğrul Fırkateyni, 16 Eylül 1890’da Kuşimoto açıklarındaki kayalıklara sürüklenerek battı.

540 DENİZCİ ŞEHİT OLDU

Gemideki 540 denizci şehit oldu, 69’u kurtarıldı. Ertuğrul Fırkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı, kazadan kurtu-lanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatoru’nun talimatıyla Hiei ve Kongō isimli iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderildi. Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapıldı. 1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılıyor.

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KAPTAN ÂLİ BEY

Kazada hayatını kaybedenler arasında Köy Enstitüleri’nin kurucusu ve Cumhuriyet tarihinin ünlü Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in dedesi ve şair Can Yücel’in büyük dedesi Kaptan Âli Bey de bulunuyordu.