Kimyasal madde yÃ¼klÃ¼ tankerde sÄ±zÄ±ntÄ± Ekipler harekete geÃ§ti

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Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda D-100 karayolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Yalovaâ€™dan Azerbaycanâ€™a giden 34 KHN 82 plakalÄ± beton katkÄ± maddesi sodyum alÃ¼minat yÃ¼klÃ¼ tankerin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Orhan MÃ¼jdeci, kimyasal maddede aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmanÄ±n olduÄŸunu fark etti. AracÄ± yol kenarÄ±na Ã§eken MÃ¼jdeci, tankerin Ã¼zerine Ã§Ä±karak kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. KapaÄŸÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte tankerden kimyasal madde sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±.

ETRAFA YAYILMASI Ã–NLENDÄ°

Kimyasal maddenin neden olduÄŸu yoÄŸun dumanÄ±n yÃ¼kselmeye baÅŸlamasÄ±yla birlikte yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, tankerden kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± olduÄŸunu tespit etmesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye AFAD, 112 Acil, polis, jandarma, karayollarÄ±, DSÄ°, Ä°l Ã–zel Ä°dare ile Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafÄ±ndan yoÄŸun dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi tankerin etrafÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. KepÃ§e yardÄ±mÄ±yla tankerin yanÄ±ndaki toprak kazÄ±larak tankerden sÄ±zan kimyasal maddenin etrafa yayÄ±lmasÄ± Ã¶nlendi.

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FÄ°RMA YETKÄ°LÄ°LERÄ° HAKKINDA Ä°ÅžLEM BAÅžLATILACAK

Ã–zel kÄ±yafetli AFAD ekipleri ile Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri tankerin Ã§evresinde inceleme yaptÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kesilmesinin ardÄ±ndan ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlarken firma yetkilileri hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â