‘Kimse yalnız hissetmesin’

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CHP Lideri Özgür Özel, İzmir programları kapsamında dün ilk olarak Bayraklı Kulalılar Derneği 12’nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı. Özel, daha sonra Bornova’da düzenlenen kiraz festivalinde konuştu. Özel, özetle şunları söyledi:

“Geçen yıl buğday 8 lira 25 kuruştu. Bütün girdiler yüzde 100’den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday, 9 liradan satılmak zorunda kalınca üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün, Rize’de çay mitingindeydik. Çayın maliyeti 19 lira, çaya 17 lira fiyat verdiler. Geçen hafta Rize’nin sesini duyurduk. Adana’da büyük isyan vardı, orada da konuşmuştuk. Önümüzdeki cuma günü CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye’ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ’a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz.

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Kiraz üreticisi artan gübre ve mazot fiyatlarından dolayı zor zamanlar geçiriyor. Üreticimizin sorunlarını çözmek, verimi ve ihracatı artırarak herkesin yüzünü güldürecek iyi tarım uygulamaları yapmak mümkün. Bunun için politikasız kalan tarımda üretici lehine kalıcı düzenleme yapmak gerekiyor. Unutmayalım ki 2003 yılında 2.8 milyon çiftçimiz varken 21 yıl sonra 2.3 milyon çiftçi var.

Yalnız değilsiniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki ‘Cumhuriyet de CHP de kimsesizlerin kimsesidir.’ Kimse kendini yalnız hissetmesin. Varız, buradayız; sizin için mücadele ediyoruz. Kavga etmeye gelmedik. Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası, Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Kavga etmekse emekli için, çiftçi için, işçi için, yoksullar ve işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye’de kendini kimsesiz, sahipsiz hissedenlere sesleniyorum, asla umutsuz olmayın. CHP ve Genel Başkanı ve onun bütün siyaset arkadaşları, sizin derdinizle dertleniyor. Bizim işimiz, sizin sesinizi duyurmak. Duyanlar, gereğini yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam.

BİR TANE HEDEFİM VAR

Benim bir tane hedefim var. Kendimle ilgili makam, mevki hedef değildir. O hedef, Atatürk’ün partisini iktidar yapma hedefidir. Bu işin partisi kalmadı. Güvencesizliğin partisi olur mu?”

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KEŞKEK BAŞINDA

Özgür Özel İzmir’de Bayraklı Kulalılar Derneği’nin 12’nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine de katıldı.