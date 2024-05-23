Kimse aklımızla alay etmesin

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Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“İyilik ödüllerinin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz. Az önce hep beraber izledik, bu güzel hikayeleri görüp de duygulanmamak elde değil. Etrafımızı kuşatan onca acıya, kötülüğe, zulme, mazlumların gökyüzünü çınlatan onca feryadına rağmen dünya halen ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, sizin gibi iyiliksever insanların varlığındandır.

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Beştepe’deki törende, ‘2024 İyilik Ödülleri’ ve ‘Vefa Ödülleri’ olarak iki kategoride ödül verildi.

İNSANLIKLARINI KAYBETTİLER

7 Ekim’den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 15 bini aşkın çocuk katledildi, 35 bin kişi şehit edildi, Gazze’nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Tüm bunlara yıllardır bize insanlık dersi verenlerin koşulsuz desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin, gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze’de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var. Gazzeli mazlumların kanı işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır.

İSRAİL 76 YILDIR KAN DÖKÜYOR

İsrail Nekbe’den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, güya basın özgürlüğü sırasında bölgedeki birçok ülkeden üst sırada yer alabiliyor. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Filistin’e sahip çıkan, Gazze için kıyama kalkan üniversite öğrencilerini, hocaları, sanatçıları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybetmiştir. İsrail yönetimi, insanlığın vicdanında mahkum olmuştur.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Beştepe’deki ödül töreninde, ‘2024 İyilik Ödülleri’ ve ‘Vefa Ödülleri’ olarak iki kategoride ödül verildi. Diyarbakır’da PKK terör örgütüne karşı düzenlenen operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir’e, hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu’na, 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan ve her sabah bisikletiyle çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp kuşları besleyen Turgut Kılıç’a, Dünya Kung-Fu şampiyonu olan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz’e de ‘2024 İyilik Ödülü’ verildi. Ayrıca, Burundi’de işitme engelli 26 çocuğun kaldığı bir yetimhanenin açılması için emek gösteren 21 yaşındaki Bisibo Amani’ye, Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Halil Kastrati’ye ve Suriye Savaşı’nda 2 evladını kaybeden hayatta kalan tek oğluna dersler veren Adevviye Salih’e ‘2024 İyilik Ödülleri’ takdim edildi.

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VEFA ÖDÜLLERİ

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, kanser tedavisi görmesine rağmen 6 Şubat depremi sonrası Hatay koordinatör Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik, Filistin davasına verdiği destek ve ‘Yıkılasın İsrail’ şarkısını söyleyen Anadolu Rock’ın önde gelen isimlerinden şarkıcı Murat Kekilli, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki torunun naaşını taşırken görüntülenen Khaled, Nabhan ve depremzedelere göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla Bakü sokaklarında fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli ‘Vefa Ödüllerine’ layık görülen isimler oldu.

TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDILAR

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan , Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek “Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz” dedi.