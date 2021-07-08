Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri tarafından merak edilen soruların yanıtlandığı bölümde en çok merak edilen sorulardan biri de 'Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?' sorusunun yanıtı oldu.. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre;
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. İfadelerine yer verildi...