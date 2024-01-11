Kimine çile kimine neşe... Beklenen kar yükseklere geldi

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Çanakkale’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ve Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı. Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle de boğaz trafiği saat 10.10 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bursa-Ankara karayolunda ise yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile Beylikova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.

İSTANBUL’DA SOĞUK ETKİLİ

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Çatalca Elbasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkisini artıran kar, evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü. Kent geneli de 10-12 derece birden düşen soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

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SARIKAMIŞ CIVIL CIVIL

Kayak merkezleri ise kar yağışıyla mutlu oldu. Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi cıvıl cıvıldı. Sömestr tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60’lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle bazı mahallelerin yolu kapanırken birçok araç yolda kaldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Edirne’de de süs havuzları dondu, işe gitmek için yollara koyulanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Şehrin bazı cadde ve sokaklarında ise yollarda buzlanma meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.