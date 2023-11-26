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Kiminden otomobilini aldı kiminden dövizini! Vaadini duyan ne istediyse verdi: Dolandırıcı yakalandı

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#Dolandırıcılık#Yatırım#Kayseri
Kiminden otomobilini aldı kiminden dövizini Vaadini duyan ne istediyse verdi: Dolandırıcı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 15:53

Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de A.S., internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığını, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda fiyat aralığının düşük olduğunu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçlarını aldı.

Kiminden otomobilini aldı kiminden dövizini Vaadini duyan ne istediyse verdi: Dolandırıcı yakalandı

Bir süre sonra yaptıkları yatırımın kendilerine verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

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#Dolandırıcılık#Yatırım#Kayseri

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