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Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kar#Yağış
Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 01:28

Ankara’da kar yağışının etkileri artık daha hissedilir boyutlara ulaştı. Yağışın artmasıyla beraber caddeler ve sokaklar karla kaplanırken trafikte bulunanlar zor anlar yaşadı. Çocuklar ise her sene olduğu gibi karın tadını çıkaranlardan oldu.

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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.

Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Bir vatandaş karda motosiklet yardımı ile kayarken görüntülendi. Motosiklete bağlanan ip yardımı ile kayan kişi “Süpermen” taklidi yaptı. 

Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

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KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLARI ÇIKARDI

Kar yağışının ardından çocuklar cadde ve sokaklara oynamak için çıktı.

Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Sokaklarda kayarak karın tadını çıkaran çocuklar, karı özlediklerini ve bugünü beklediklerini söyleyerek karda doyasıya eğlendi.

Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

TRAFİKTE ZOR ANLAR

kar yağışı çocukların yüzünü güldürürken bazı sürücülere ise trafikte zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Ana arterlerde ulaşım sıkıntısız devam ederken bazı sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kar küreme aracı kontrolden çıktı ve kaldırıma çarparak durabildi. Yokuş çıkmaya çalışan araçlar başarılı olamayınca geri kaymaya başladı. 

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#Ankara#Kar#Yağış

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