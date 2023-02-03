Kimilerini eğlendirdi kimilerine zor anlar yaşattı... Ankara’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olması sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.

Bir vatandaş karda motosiklet yardımı ile kayarken görüntülendi. Motosiklete bağlanan ip yardımı ile kayan kişi “Süpermen” taklidi yaptı.

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KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLARI ÇIKARDI

Kar yağışının ardından çocuklar cadde ve sokaklara oynamak için çıktı.

Sokaklarda kayarak karın tadını çıkaran çocuklar, karı özlediklerini ve bugünü beklediklerini söyleyerek karda doyasıya eğlendi.

TRAFİKTE ZOR ANLAR

kar yağışı çocukların yüzünü güldürürken bazı sürücülere ise trafikte zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Ana arterlerde ulaşım sıkıntısız devam ederken bazı sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kar küreme aracı kontrolden çıktı ve kaldırıma çarparak durabildi. Yokuş çıkmaya çalışan araçlar başarılı olamayınca geri kaymaya başladı.