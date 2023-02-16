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Kimi kamyonla kimi çantayla kimi bir torba eşyayla şehri terk ediyor

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#Deprem#Kyk Yurdu#Otobüs Bileti
Kimi kamyonla kimi çantayla kimi bir torba eşyayla şehri terk ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ta yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerin birçoğu şehri terk etmeye başladı. Özellikle ağır hasarlı evlerde hummalı çalışmalar hız kazanırken, vinç yardımıyla üst katlardaki evlerin eşyaları tahliye edilmeye çalışılıyor. Merdivenleri sağlam durumdaki evlerde ise ev sahipleri yaşamlarını riske atarak içeri giriyor ve kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Birinci ve ikinci katlardaki evlerde oturanlar, kırılmayacak eşyaları pencerelerden atarak tahliye ediyor.

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TERCİHLERİ YAKIN YERLER

Kentin çıkış yollarında eşyalarla yüklü pek çok otomobil, kamyon ve kamyonet görmek mümkün. Kentten göçen ve görüştüğümüz ev sahiplerinin neredeyse tamamına yakını Aksaray, Konya, Niğde gibi kente yakın görece güvenli alanlara gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yakınları olanlar ise havayolu ya da karayoluyla bu bölgelere göçüyor. Bazıları da kentteki sağlam durumdaki bağ evlerine ya da Türkoğlu gibi görece sağlam ilçelere geçiyor.

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İSTİKAMET KYK YURDU

Kimi kamyonla kimi çantayla kimi bir torba eşyayla şehri terk ediyor


Kahramanmaraş Otogarı’nda da hareketlilik var. Özellikle çocuklu aileler, ellerinde çok parçalı bavullar ve poşetlerle yeni yaşam alanlarına doğru yol alıyor. Otogarda görüştüğümüz Cemal-Çiçek Ardıç çifti, depremde evleri ağır hasar gören ve evsiz kalan depremzedelerden yalnızca ikisi. Depremde canlarını zor kurtardıklarını belirten ikili, evlerinin artık girilmeyecek durumda olduğu, hiçbir eşyayı kurtaramadıklarını, Aksaray’daki KYK yurtlarından birine gideceklerini aktardı. Çiçek Ardıç, “Annemgiller iki gün önce oraya yerleşti. Şartların iyi olduğunu söylediler. Biz de oraya gidiyoruz. Tek yöne bilet aldık. Umarım yer vardır” dedi.

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TEK YÖNE BİR BİLET

Aksaray’a kişi başı otobüs biletinin 400 TL olduğunu aktaran Cemal Ardıç ise son parasıyla iki kişilik bilet aldığını söyledi. Normalde el işçiliği yaparak geçindiklerini ancak halihazırda hasta ve ameliyatlı olduğu için artık bunun mümkün olmadığını, çadır kentlerde yaşamın şu an için zor olduğunu, en azından geçici bir süre Aksaray’da kalmanın daha iyi olacağını belirtti. Kaçarken evlerinden hiçbir şey alamadığını belirten Çiçek Ardıç, yanında götürdüğü çöp poşetinde sadece AFAD’dan aldıkları iki parça eşya olduğunu söyledi. Deprem mağduru çift, Kahramanmaraş’a geri dönmek istediklerini ve bu göçün geçici olduğunun da altını çizdi.

Kimi kamyonla kimi çantayla kimi bir torba eşyayla şehri terk ediyor

 

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#Deprem#Kyk Yurdu#Otobüs Bileti

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