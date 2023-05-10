‘Kim alın teri döküyorsa sigortası devletten’

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Bolu, Düzce ve Sakarya mitinglerinde halka hitap etti. Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gittiği Bolu’da, “Taşla sopayla değil sandıkla kazanacağız” yazılı pankartı işaret ederek, “Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işi, cesur, yiğit, namuslu insanlar bunu yapmazlar” dedi. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı Bolu, Düzce ve Sakarya mitinglerinde özetle şöyle konuştu: “Biri benden farklı düşünüyor diye onu dövecek miyim, aşağılayacak mıyım, hayır, herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal’in işidir. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyacağım. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur.

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GENÇLER SANDIĞA GİDİN

Devlet aklı, kimsenin kendisini sahipsiz hissetmediği düzenin adıdır. Birileri yer birileri bakar, o zaman bir sorunumuz var demektir, sorunu çözmeye geliyoruz. İlk kez oy kullanacak gençlere sesleniyorum, sandığı gidin otoriter bir yönetimi değiştirip özgürlükçü, demokratik bir yönetimi getirin.

BAY KEMAL İZİN VERMEZ

Bir çocuk açsa, bir kadın şiddete uğruyorsa, işsizlik varsa adaletsizlik var demektir. Orman köylüleri en fakir kesimdir, sözüm var, köyde, ormanda, balıkçılıkta kim alın teri döküyorsa, kadın ve gençlerin sigorta primlerini devlet ödeyecek. Orman köylülerinin de sigortası olacak, işverenleri de Orman Genel Müdürlüğü olacak. Bay Kemal buna izin vermez, herkesin alın terini teslim edeceksiniz.

VATAN VE BAYRAK KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlarmış, akıl alacak iş değil. ‘Yunan galip gelseydi’ diyenlerin ayağına gidiyorlar. Milliyetçilik diyorlar, bizim iki kırmızı çizgimiz var, bütün dünya bilsin, bayrağımız ve vatanımız. Süleyman Şah türbesindeki bayrağımızı kim indirdi, kim kaçırdı?Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin mücadele edeceğiz. Katar’a sattıkları Tank Palet fabrikasını alıp şanlı ordumuza vereceğiz.”

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IŞIK HIZINDA İNTERNET

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medyadan paylaştığı “Bay Kemal’in Tahtası” serisinin 9. videosunda, ışık hızlı dijital altyapı projesini özetle şöyle anlattı: “Dünya ile rekabet etmek istiyorsak, bir Türkiye’nin her bir köşesine, ışık hızında internet götürmeliyiz, iki; sık sık yaşanan bağlantı kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Gençler, bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman.”

Kılıçdaroğlu gece yayınladığı ‘İlk turda bitirelim” videosuyla da seçmene “Muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde ilk turda bitirmeliyiz” çağrısı yaptı.

SEÇİM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

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SAKARYA’daki mitingin ardından kentten hareket eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu seçim otobüsüne 15 yaşında bir genç taşlı saldırı düzenledi. Otobüsün camı kırılırken, Kılıçdaroğlu’nun şikayetçi olmadığı 15 yaşındaki saldırgan serbest bırakıldı.

‘ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM’

CHP kaynakları olayın ardından şu açıklamayı yaptı: “Genel Başkanımız, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’u arayarak ‘Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir’ talimatını iletti. Ayrıca, Sakarya mitingimiz öncesinde, güzergahımız üzerinde bulunan bazı noktalara taşların yığıldığı ihbarı alınmıştı. Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz.”

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TANJU ÖZCAN’LA DA HELALLEŞTİ

- Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı da kürsüye davet etti. Özcan, Kılıçdaroğlu’na saz hediye etti. Özcan, AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine yönelik söylemleri nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl sonunda bir yıl geçici ihraç kararıyla cezalandırılmıştı.



