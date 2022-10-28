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Kilis’te terör operasyonunda 3 tutuklama

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#Kilis#Terör#Tutuklama
Kilis’te terör operasyonunda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 20:40

Kilis’te terör örgütü DEAŞ ile PKK/PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve kapsamlı araştırmalar neticesinde; Türkiye’de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli ile PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

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#Kilis#Terör#Tutuklama

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