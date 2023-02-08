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Kilis’te enkaz altında kimse kalmadı

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#Kilis#Deprem#Enkaz
Kilis’te enkaz altında kimse kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

Deprem Kilis’te de birçok binanın yıkılmasına ve birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Kilis’te 22 kişi hayatını kaybederken 466 kişi de yaralandı. Yaralıların 30’unun serviste, 14’ünün de yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor. Depremde 138 bina ağır hasar alırken 119 bina ise yıkıldı. Kilis’e giden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis Valiliği’nde açıklama yaptı. Bakan Muş, Kilis’te arama faaliyetlerinin sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını söyledi.

Kilis’te hayatın yavaş yavaş normale döneceğini vurgulayan Bakan Muş, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmasını istedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra Kilis’te, depremde hayatını kaybeden Yakup ve Veysel Çetin isimli kardeşlerin cenaze törenlerine katıldı.   

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#Kilis#Deprem#Enkaz

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