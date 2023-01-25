Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kilise lojmanı yangınında ölen Fehim Atsup’un cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Karaköy#Kilise
Kilise lojmanı yangınında ölen Fehim Atsup’un cenazesi Adli Tıptan alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 12:33

KARAKÖY'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nde 6 kişinin kaldığı lojmanında çıkan yangında Fehim Atsup (75) ve Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetti. Fehim Atsup'un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan oğlu tarafından teslim alındı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında 23 Ocak saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu’un (78) cesedine ulaşıldı. Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup'un amcası olan Fehim Atsup'un cenazesi oğlu Can Atsup tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Asıl mesleği fırıncılık olan Atsup için yarın Samatya Surp Kevork Klisesi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Karaköy#Kilise

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma