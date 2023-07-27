Kilis Valiliği'nden metruk binadaki göçükle ilgili açıklama: 1 kişi ağır yaralandı

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Olay, akşam saatlerinde 19.00 sıralarında meydana geldi. Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak’ta bulunan metruk binanın bir kısmında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan Mehmet Şükrü Akalar yaralandı. Akalar’ın yanında bulunan3 yaşındaki oğlu Efe ise göçükteki tozdan etkilendi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Göçük altında çıkarılan Mehmet Şükrü Akalar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AFAD İl Müdürü Uğur Olgun incelemelerde bulundu.

KİLİS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği'nden olayla ilgili ilgili yapılan açıklamada, “Saat 19.00 sıralarında Bölük Mahallesi Binbaşı Sokak No:33 sayılı, deprem öncesi metruk halde bulunan ve etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılmış, binaya Mehmet Şükrü Akalar isimli vatandaşımızın hurda demir toplamak maksadıyla girmiş, akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü Akalar’a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü Akalar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır” dedi.