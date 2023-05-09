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Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi hayatını kaybetti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Hüseyin Özdağ#Selvi Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlunun kayınbiraderi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 23:23

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ hayatını kaybetti.

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Bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde tedavi gören Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan emekli akademisyen Özdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zatürre ve solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybettiği tespit edilen Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın cenaze namazı yarın 12.00’da Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı’nda kılınacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kayınbiraderinin cenaze namazına katılması bekleniyor.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Hüseyin Özdağ#Selvi Kılıçdaroğlu

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