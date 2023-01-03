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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'den tartışma yaratan özerklik açıklaması

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 12:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuşirevan Elçi tartışma yaratan sözlere imza attı. Rudaw'a konuşan Elçi, PKK gerilimi odağındaki özerklik tartışmalarına değinerek 'Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir' dedi.

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CHP’ye ekim ayında katılan ve rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Nuşirevan Elçi Rudaw’a konuştu. Özerklik tartışmasına da değinen Elçi, CHP’nin Kürt hakları konusunda çalışmalarının olduğunu belirtti.

Nuşirevan Elçi, 'Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli." dedi. Elçi, 'Bugün Kürt sorunun çözümü çok kolay, Türkiye'de bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlunun danışmanı Nuşirevan Elçiden tartışma yaratan özerklik açıklaması

6'LI MASANIN ADAYI...

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Aday tartışmalarına değinen Elçi 6‘lı masa Kürtlerin de oy verebileceği aday çıkarabilir mi sorusunu yanıtladı. İsmi geçen adaylar arasında en iyisinin Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlunun danışmanı Nuşirevan Elçiden tartışma yaratan özerklik açıklaması

GELEN TEPKİLERE YANIT

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Elçi, özerklikle ilgili sözleri sonrası gelen tepkilerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Elçi, ‘Bir röportajdaki sözlerim bağlamından koparılarak tartışılmaktadır. CHP eskiden beri yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve kayyum uygulamalarına son verilmesini savunmaktadır.’ diye konuştu.

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Ankara

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