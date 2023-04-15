Kılıçdaroğlu’nun Balkan çıkarması

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bulgaristan’da olacak. Kılıçdaroğlu Edirne ve Kırcaali Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği iftar programına katılacak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılacağı belirtilen iftar sonrasında CHP Lideri açıklamalarda bulunacak. Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyareti kapsamında, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Mestanlı’daki baba ocağını da ziyaret etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Bulgaristan’da 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında Bulgar askerlerince açılan ateş sonucu öldürülen 17 aylık Türkan bebeğin kabrini de ziyaret edeceği bildirildi.

BAYRAM SONRASI 20 GÜNDE 40 İL

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Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasında bayramdan sonra vites yükselterek 20 günde 40 ile gidecek. Mitinglerine de başlayacak Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir’de de ittifak ortağı 5 liderin katılımıyla ortak miting planlıyor. Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününü de deprem bölgesi Hatay, Osmaniye ve Maraş’ta geçirecek. İttifak ortağı liderler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yine bayramın birinci günü deprem bölgesinde olacaklar.

BÜYÜK KENTLERDE ORTAK MİTİNGLER

Kılıçdaroğlu, bayramın ardından ise seçim kampanyasının startını verecek. Kılıçdaroğlu, 24 Nisan’da başlayacak kampanyası boyunca 20 günde 40 ilde tek ya da ittifak ortaklarıyla mitingler düzenleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu, henüz netleşmemekle birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir’de de ittifak ortağı 5 liderle ortak miting düzenlemeyi planlıyor. Bu programlara İmamoğlu ve Yavaş da katılacak. İlk ortak mitingin ise 30 Nisan’da İzmir’de yapılması düşünülüyor.