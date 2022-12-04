Kılıçdaroğlu’ndan vizyon belgesi: Türkiye’yi inşa etmeye başlıyorum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’ı bekleyin” diye duyurduğu vizyon belgesini dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde açıkladı. İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması adıyla düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

“Yeni sistemi bugün açıklıyorum. Onun için bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Evvel Allah orası nispeten çok daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz.”

Programda Kılıçdaroğlu’nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Hacer Foggo, Prof. Dr. Hakan Kara, prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit salondakilere projeleri anlattı.

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Kılıçdaroğlu, salona “Gençlik seninle durma ilerle, seni başkan yapacağız” sloganları eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte geldi.

ÇÖZÜMLER HAZIR

Kılıçdaroğlu kapanış konuşmasında ise özetle şunları söyledi: “İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Dünyanın her yerinde çok büyük varlık fonları var. İlk üç yılda, onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Yeri-yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Halkımızı kalıcı zenginliğe ulaştıracak projelerimizi beş kolona ayırdım. Birinci kolon, ‘Endüstriyel dönüşümü’ gerçekleştirmek. İkinci kolon ‘İş gücü dönüşümü’, üçüncü kolon ‘Enerji’, dördüncü kolon ‘Gıda bolluğu ve bereketi’, beşinci kolon ‘Hızlı istihdam artışı.’ Bunları gerçekleştirdiğimizde halkımız zenginleşecek. Kişi başı milli geliri 20 bin doların üzerine çıkaracağız. Emeğin değeri artacak. Temiz yönetim ve güçlü sosyal devletle, gelir ve fırsat eşitliği sağlanacak. Çalışanlar için gelir vergisi tarifesi yeniden düzenleyeceğiz.”

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‘70 KİŞİLİK SİYASET ÜSTÜ GÜÇBİRLİĞİ’

Yepyeni bir güçbirliğiyle tanışacaksınız. Bir siyaset üstü birlik. Dünyadan ve Türkiye’den, konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güçbirliğinden söz ediyorum. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD’ye ve İngiltere’ye gittim ve ziyaretlerde bulundum. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra Almanya’ya da gideceğim. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim bu 70 değerli isimle tek tek görüştüm, onları siyaset üstü güçbirliğine katılmaları için davet ettim. Dolayısıyla elimizde üç büyük güç var. Birincisi, bize inanan halkımız. İkincisi, sizler yani siyasi gücümüz. Üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güçbirliğimiz.

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7/24 KESİNTİSİZ ÇALIŞACAKLAR

Bu değerli 70 kişi Türkiye için 24 saat çalışan bir güçbirliği olacak. Bir kısmı günü bitip uyumaya hazırlanırken dünyanın diğer yanındaki vatanseverlerimiz ve dostlarımız güne merhaba diyecekler. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekânın, enlemlerin, boylamların ötesinde kesintisiz üreten Türkiye’yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. Bakınız, bu 70 değerli isim ne bir kişi için, ne bir parti için, ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar vatanları. Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şey. Çünkü benim işim birleştirmektir. ”

‘6 VATANSEVER LİDERİN MASASIDIR O’

Bugün bu sahneden size, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum. Kuracağımız sistemin, büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. Bir de siyasal birlikteliğimiz var tabii. Yani 6’lı masa. Türkiye için bir araya gelen, kalbi Türkiye için atan, 6 vatansever liderin masasıdır o. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz biz. Biz 6 lider olarak, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’de gerçek bir demokrasi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır. Ekiplerimiz ve kadrolarımız çalışıyorlar.