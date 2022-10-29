Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul’da açılış: Altı lider bir arada zorlukları aşacağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, metro hattını denizle buluşturan Rumeli Hisarüstü- Aşiyan Füniküler Hattı’nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski başkanlar Ali Müfit Gürtuna ve Nurettin Sözen’le birlikte açtı. Kemal Kılıçdaroğlu füniküler hattının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir ittifakız. Altı lider bir aradayız. Altı lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem.

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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu açılışın ardından tekneyle Kabataş’a geçerken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle çay içip sohbet etti.

CUMHURİYET’İN İKİNCİ YÜZYILI

Eğer bu ülke, en zor koşullarda Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş ve büyük başarılara imza atmışsa ve attığı imza, bütün mazlum ülkelerin örneği olmuşsa ve onlar da bu bizim verdiğimiz mücadeleyi örnek alıp, kendi bağımsızlıklarını inşa etmişlerse, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, bu güzel Cumhuriyet’imizi demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasi geldiği zaman, büyüme olacaktır, kalkınma olacaktır. Hiç kimsenin yaşam tarzı, kimliği, inancı sorgulanmayacaktır. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde huzur içinde yaşayacaktır. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılma gibi bir düşüncemiz asla ve asla olmamalı. Biz, Türkiye’mizi geleceğe hazırlamalıyız.”

99. YIL MESAJI

- Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 99. yılını kutladığı mesajında da “Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün liderliğinde milletimiz, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet etmiştir.Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele çıkaracağız” dedi.

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İLK YOLCULAR OLDULAR

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi İstasyonu’ndan Aşiyan İstasyonu’na hizmete alınan füniküler ile indi. Tepeden tırnağa yenilenen Aşiyan Parkı’nda da incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tekneyle Kabataş Transfer Merkezi şantiyesine geçti ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’dan sunum aldı.

SAATTE 3 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

- İBB’nin 2 yıl gibi bir sürede bitirdiği Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, yaklaşık 250 milyon liraya mal oldu. Saatte 3 bin yolcuya hizmet verecek hat, 2 duraktan oluşuyor. Toplam seyahat süresi 2.5 dakika olan hattın uzunluğu ise 0.8 kilometre. İnternet ve telefon erişimine açık olacak hat, (M6) Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile Rumelihisarüstü İstasyonu ve Şehir Hatları (Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar iskeleleri) ile Aşiyan İstasyonu’nda entegre olacak. Bu sayede kıta geçişleri açısından bir alternatif oluşturacak.