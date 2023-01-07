Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu çıkışı: ‘Asla teslim etmeyeceğiz’

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İstanbul’da Bostancı-Dudullu Metrosu’nun Bostancı istasyonunda gerçekleştirilen açılışa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Belediye Başkanları Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.

MÜCADELEMİZİN ODAK NOKTASI ADALET

Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu da yaptıkları konuşma ile Ekrem İmamoğlu’na destek verdiler. Açılışta kısa bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli şey adalet. Eğer bir kişi siyaseten halkın oylarıyla seçilmişse iktidar gelmişse ve kendi beldesine hizmet veriyorsa o kişinin hakkını elinden alacak olan güç ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. İstanbullunun iradesine ipotek konulduğu zaman, İstanbullunun 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman, hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz, genel başkanlar da ifade ettiler, asla teslim etmeyeceğiz diye Ekrem İmamoğlu’nu. Ekrem İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz, kılını dahi. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum.

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Akşener, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu metronun yönetim kabinine birlikte binip seyahat ettiler.

‘BEKLERİZ BUYUR BİRADER’

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ahmak’ sözünden ceza almasına atıfla, “13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra ne oldu? Güzelim İstanbullu; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hangi siyasi görüşte olursa olsun, 23 Haziran’da tam 805 bin farkla yeniden seçtik. Yahu ahmaklığa bakın, ahmaklığa. 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla, 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı, fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara, ‘Ahmaklık’ denildiği zaman, kızıyorlar. Hadi; benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘Ahmak’ dedim. Bekleriz; buyur birader” dedi.