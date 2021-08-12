Kılıçdaroğlu’ndan göçmenler için sağduyu çağrısı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde selden mağdur olan yurttaşları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kimse yalnız hissetmesin, el birliğiyle tüm sorunları çözeceğiz” dedi.

Twitter hesabından da bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden provokasyon yapıldığını ifade ederek şu çağrıda bulundu:

SAKİN OLUN

“Sevgili halkım, son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin ‘CHP’ye karşı birleşelim’ çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum... Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin.”

Kılıçdaroğlu, geçen hafta selden zarar gören Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenamaç Mahallesi’ni ziyaret etti.

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