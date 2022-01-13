Kılıçdaroğlu’ndan geçmiş olsun ziyareti

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Kılıçdaroğlu, önceki akşamki ziyaretinde, Karamollaoğlu’nun oğlu Mehmet Zahit Karamollaoğlu, SP Sözcüsü Birol Aydın ve SP Genel Sekreteri Mesut Doğan ile görüşerek Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ

SP Sözcüsü Aydın da Hürriyet’e, Karamollaoğlu’nun bütün değerlerinin normale döndüğünü belirterek, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı: “Sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Oksijen değerleri normaldi. Şu anda diğer bütün değerleri de normale döndü. Ciğerlerindeki tutulum nedeniyle hareketsizlik istenen bir şeydi, o da buradaki tedavi sürecinde temin edildi ve o da normale döndü. Doktorlar, en fazla 3-4 günlük bir tedavinin ardından taburcu edebileceklerini söylüyorlar. Bizim öngörümüz, belki cuma ya da en geç pazartesi gününe kadar taburcu olacağı yönünde. Tabii, bir süre de evde istirahat edecek doğal olarak.”