Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere: 10 milyon birlik olun

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan’ı ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı: “Hazine ve Maliye Bakanı, ‘Asgari ücrete yüzde 50 zam yaptık’ deyince, emekliler de doğal olarak yüzde 50’lik zam bekledi ama olmadı. Milli gelirden size pay vermiyorlar ama zamdan pay veriyorlar. İğne ipliğe kadar yapılan zamlar sizin düşük maaşlarınızla bir şekilde karşılanıyor.

OYU BİZİM DİYORLAR

Size neden beklediğiniz zam verilmedi, nedeni şu: ‘Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa bize oy verecekler’, temel mantıkları, düşünceleri bu. Çünkü ben ‘emekliye iki maaş ikramiye verilsin’ dediğim zaman, bir grup emekli bana postaneden telgraf çekti, ‘Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok’ diye. ‘Nasıl olsa hiç para vermesek de emekli bize oyunu verir.’ Hakkınızı, hukukunuzu demokratik yollarla aramanız lazım.

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627 LİRA AYLIKLA...

Emeklilerin bir araya gelip ortak hareket etmesi, ‘eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim’ demesi lazım. Birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon birlik olursanız istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız. 627 lira aylıkla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Hakkınızı, hukukunuzu savunmak için buradayım.”

BELEDİYELERE LİSTE GİTTİ : ‘MÜFETTİŞE KARŞI YAPILACAKLAR’

Parti Genel Merkezi’nde ‘Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu’ oluşturan CHP yönetimi, müfettiş operasyonlarında yapılacaklara ilişkin 9 maddelik bilgilendirme metni hazırlayarak partili belediyelere gönderdi. CHP Yerel Yönetimler Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Soruşturma haberi alınır alınmaz Genel Merkez, belediye hukuk komisyonu ve il başkanlıkları ivedilikle bilgilendirilecek. İl başkanlıklarındaki avukatlar olmadan hiçbir işleme başlanmayacak. Aramalar belediyeler tarafından kayıt altına alınacak. Belediyelerin itiraz ettiği konular tutanak altına alınacak. Bilgisayarlardaki aramalarda sadece içeriklerin kopyasının alınabileceği, bilgisayarlara el konulması halinde ise cihazların mutlaka bir kopyasının alınması da başkanlara iletildi.”