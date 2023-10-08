Kılıçdaroğlu’ndan eleştiri sitemi

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir oteldegerçekleştirilen çalıştayda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,“İnsanların düşünceleri nedeniyle tutuklanıp, gözaltına alınmaları 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışmıyor” diyerek, şunları kaydetti: “Medyanın içinde bulunduğu pozisyon da iç açıcı değil. Farklı siyasi görüşlerimiz olsa da ortaklaşmalıyız. Demokrasi, insan hakları, adalet konularında ortaklaşmalıyız.”

HAKARET DOĞRU DEĞİL

En sık eleştirilen siyasetçilerden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Genel başkanlar içinde en sert eleştirilen benim. Bundan çekinmedim. Saygı duydum. Ama yalan haber doğru değil. Sırf eleştireceğim diye hakaret doğru değil. Bazen bir cümle tüm eleştirilerin odak noktası olur. Etik değerler olması lazım. Evrensel standartlara uyulması gerekir”diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL KATILMAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan adayı Özgür Özel, İstanbul kurultayına katılmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı Ankara’dan takip edecek, ÖzgürÖzel ise Antalya kurultayında olacak.

ÖZEL TİP YÜRÜŞÜNDE

CHP genel başkan adayı Özgür Özel, Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşü’nün 7. gününde TİP korjetine katıldı. Korteje Seyhan’dan katılan Özel, “Can Atalay’ın uğradığı büyük haksızlığa, Anayasa ihlaline itiraz için kamuoyunun desteğini sağlamak için yapılan bir yürüyüş. Eğer demokrasi halkın iradesinin, halkın seçtikleriyle ortaya konmasıysa Hataylılar dedi ki biz Can Atalay’ın bizi temsil etmesini istiyoruz” dedi.