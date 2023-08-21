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Kılıçdaroğlu’ndan ekonomi eleştirileri: ‘Hafta sonu kararlarıyla olmaz’

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomik Kararlar#Eleştiri
Kılıçdaroğlu’ndan ekonomi eleştirileri: ‘Hafta sonu kararlarıyla olmaz’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda yeni alınan ekonomik kararları eleştirdi.

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Kılıçdaroğlu hafta sonu piyasalar kapalıyken yine “kervan yolda dizilir” anlayışıyla bir takım kararlar açıklandığını belirtti. Kılıçdaroğlu özetle şu eleştirileri yöneltti: “Biz bunların olacağını daha önce söyledik. Bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz. Bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz. Bütüncül bir program yerine, parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez. KKM bu şekilde tasfiye edilemez. Parça başına alınan kararlar vatandaşlarımızı ve piyasaları daha da ürkütebilir. Kaş yapayım derken, göz çıkarılabilir. TCMB’nin son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak; ya da yüksek enflasyon ortamında millet KKM’den dövize koşacak. Peki, kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak?”

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomik Kararlar#Eleştiri

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