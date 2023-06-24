Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye yeni vizyon

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “değişimin önünü sonuna kadar açacağım” diyerek kurultay sürecinin startını verdiği partisi için düşündüğü yeni vizyonu örgüt yöneticileriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu, 8.5 saat süren il başkanları toplantısında yeni dönem hedeflerini anlatırken, 60 olan üye sayısı için 80 ya da 120 rakamlarını telaffuz ettiği Parti Meclisi’ni (PM) “gölge kabine” gibi çalıştıracağının işaretini verdi. Kılıçdaroğlu, “PM’yi politika üretir hale getirmeliyiz. PM bünyesinde, Meclis’teki komisyonların benzerlerini kurup, orada buna göre politikalar üretmek, sonra da bu politikaların takipçisi olmak gerekiyor” dedi.

VEKİLLİK BASAMAĞI OLMAYACAK

Kılıçdaroğlu, PM’nin bugünkü haliyle sanki milletvekilliği ya da belediye başkanlığı için basamak gibi göründüğünü de belirterek, “Bunu da değiştirmemiz gerekiyor, burada bu makamlara adaylık planları olanlar yerine partiye hizmet düşüncesi olanlara ağırlıklı olarak görevlendirmeliyiz” diye konuştu.

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POLİTİK HEDEFİ OLMAYAN İSİM

Seçimlerin ardından yaptığı MYK değişikliyle örgütü doğrudan kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, gerekçesini açıklarken de, “Bazı istediklerim olmadı, o nedenle doğrudan ilgilenmek zorunda kaldım” dedi. Kılıçdaroğlu, örgüte atayacağı koordinatör için de, “politik hedefi olmayacak bir isim” tanımlamasını yaptı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, ittifak eleştirisi yapan örgüt yöneticilerinin yerel seçimlerde de ittifakla gidilip gidilmeyeceği soruları üzerine ise “Görüşmelerimiz devam edecek, konuşacağız ama siz olmayacak gibi çalışmalarınıza başlayıp sürdürün” dedi.

SARIGÜL: YERİMİZ KILIÇDAROĞLU’NUN YANI

- CHP listesinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi CHP’ye katıldı. Sarıgül, birleşme kararının alındığı dünkü toplantıda şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bugüne parlamenter sistemi savunduk. O kadar baskıya rağmen yapılan seçimler gösterdi ki bu yönetim sistemine karşı kuvvetli bir direnç var. Bu inancın, bu dik duruşun mimarı CHP ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şimdi de görüyorum ki CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu adeta bir hedef tahtası haline geldi. Haklı ile haksız karşı karşıya gelmişse bizim yerimiz haklının yanıdır ve her zaman Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanıdır.”

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BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

Sarıgül, partisinin birleşme kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne gelerek, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, 45 dakika süren görüşmenin ardından, “Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını da söyledi. Sarıgül de, bugün itibarıyla tüm TDP’lilerin kararlı, verimli ve uyumlu şekilde CHP’ye bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağını söyledi.

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ÖZCAN DA YÜRÜYECEK

- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından 2’nci kez ‘kesin ihraç’ talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Bunun üzerine Özcan, 3 Temmuzda ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başlatacağını açıkladı. Özcan, “13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan, tek adam rejimine son veremediği halde koltuktan kalkmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum” dedi.