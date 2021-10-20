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Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu

#Kemal Kılıçdaroğlu#Özdemir Bayraktar#Vefat
Kılıçdaroğlundan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatından dolayı oğlu Haluk Bayraktar'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Özdemir Bayraktar#Vefat

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