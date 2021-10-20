Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
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