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Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Recep Tayyip Erdoğan#Hakaret
Kılıçdaroğluna Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Recep Tayyip Erdoğan#Hakaret

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