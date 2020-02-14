Kılıçdaroğlu'na 500 bin tl’lik tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat’ta yaptığı açıklamalara yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan’ın kişilik haklarını ağır şekilde itham ettiği belirtilen dilekçede, özetle şu ifadeler kullanıldı: “Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır.

ERDOĞAN’A BORÇLU

Davalı bugün FETÖ’nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Davalının, Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmeye yönelik bu açıklamalarını, suçluluk telaşıyla yapılmış artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP-FETÖ iş birliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bilindiği gibi, söz konusu yapılanmaya ilişkin FETÖ tabiri, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden sonra yani anayasal düzeni cebir ve tehdit ile değiştirmeye yönelik girişiminden sonra kullanılmaya başlanmıştır.

SİYASİ PARTNER

Davalı özellikle bu tarihten itibaren FETÖ ile iş birliğini gizleme dahi ihtiyacı duymadan artırarak sürdürmüş adeta siyasi bir partner olarak birlikte çalışmaya başlamıştır. Belirtilen tarihten sonra davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm söylemleri, FETÖ’nün söylemleriyle birebir örtüşmektedir. Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm saldırılar önce FETÖ tarafından planlanmakta ve icra edilmekte daha sonra da davalı ve genel başkanı bulunduğu siyasi parti tarafından siyaseten sahiplenilerek yaygın bir şekilde dile getirilmektedir. Vatanseverliği, millete ve devlete hizmetleri, taraflı ve tarafsız vicdan sahibi herkes tarafından takdir edilen Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provokasyondur.”

CHP DE KARŞI DAVA AÇIYOR

CHP’den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisini FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davasına karşı hamle geldi. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’a karşı tazminat dava açmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava açacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP, önce Erdoğan’ın açtığı davanın tebliğ edilmesini bekleyecek ve ardından belirlenecek bir miktarda karşı tazminat davası açılacak. Çelik’in verdiği bilgiye göre CHP duruşmalarda FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin iddialarını ispatlamak için tanık dinlenmesini de talep edecek. CHP’nin tanıkları arasında eski Genelkurmay başkanları İlker Başbuğ ve Işık Koşaner gibi emekli askerler, AK Partili bazı eski bakanlar, bürokratlar ve milletvekillerinin de olacağı belirtiliyor.

‘SİYASİ AYAK’ KAVGASI



Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında kürsüde başlayan “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması iki partinin vekilleri arasında arbedeye yol açtı. AK Partili Özkan, kürsüde yaptığı konuşma sırasında Tanal’ın, kapatılan Zaman Gazetesi önündeki fotoğraflarını gösterdi. Bunun üzerine söz isteyen CHP’li Tanal, AK Parti vekillerinin Pensilvanya’da çekilen fotoğraflarını gösterdi. Kürsüdeki tartışmalar üzerine AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tanal’a söz vermeden Genel Kurul’a ara verdi. Ara sırasında iki parti vekilleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dön-

üştü. Rıza ÖZEL/ANKARA