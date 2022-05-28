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Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kılıçdaroğlu#DAVA
Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açtı.

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Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs günü, “vakıflar aracığıyla yurtdışına para aktarıldığını ve Erdoğan’ın kaçacağını” iddia etmişti. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla tazminat davası açarken iddiaların “deli saçması” olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurtdışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları ‘kaçış senaryosunun’ parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez” denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kılıçdaroğlu#DAVA

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