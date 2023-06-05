Kılıçdaroğlu yeni ‘A takımı’nı bugün açıklayacak

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CHP’de hayal kırıklığına uğradığı seçimlerin ardından yükselen “değişim” talepleri ilk olarak Meclis yönetiminde karşılık buldu. Meclis yönetiminin önemli bölümü yeni isimlerle değiştirilirken, gözler son toplantısında Kılıçdaroğlu’na topluca istifalarını veren MYK üyelerinin yerine yapılacak atamalara çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu üzerinde çalıştığı yeni MYK listesini bugün açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, yeni MYK’sına ilişkin ilk işareti yeni Meclis yönetimiyle verdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle yeni Meclis yönetiminin çoğunluğu kadınlar ve yeni isimlerden oluştu. Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili, İdare Amiri ve Katip üyeliklerden oluşan 9 kişilik Meclis yönetiminde 5 kadın yer aldı.

MYK’YI DA YENİLEYECEK

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CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK listesinde de kadın sayısını arttıracağı belirtiliyor. CHP’nin son toplantısında topluca istifalarını veren 17 kişilik MYK’da sadece 5 kadın üye bulunuyordu. Kulislere göre, yeni MYK’da yerini koruyabilecek isimler Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Devrim Barış Çelik. MYK’da yer alabilecek isimler arasında sayılan Ahmet Akın’ın ise yerel seçimlerde Balıkesir’den belediye başkan adaylığının gündemde olduğu, seçim çalışmalarına yoğunlaşması nedeniyle liste dışında tutulabileceği belirtiliyor. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin MYK’da görev almak istemediğini söylediği, ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisine yeni MYK’da yer verebileceği de konuşuluyor.

ANAYASA SÜRPRİZİ

Öte yandan AK Parti’den gelen ‘sivil anayasa’ çıkışına CHP’den sürpriz işbirliği mesajı geldi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “İktidar demokrasiyi güvence altına alan bir anayasa konusunda samimiyse işbirliğine hazırız” dedi.