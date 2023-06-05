×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu yeni ‘A takımı’nı bugün açıklayacak

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Faik Öztrak
Kılıçdaroğlu yeni ‘A takımı’nı bugün açıklayacak
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

CHP, Meclis yönetiminden sonra parti yönetiminde de değişime hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiyi kongreye taşıyacak yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıklaması bekleniyor. Yeni Meclis yönetimindeki kadın ağırlığı yeni MYK için de işaret olarak yorumlanıyor.

Haberin Devamı

CHP’de hayal kırıklığına uğradığı seçimlerin ardından yükselen “değişim” talepleri ilk olarak Meclis yönetiminde karşılık buldu. Meclis yönetiminin önemli bölümü yeni isimlerle değiştirilirken, gözler son toplantısında Kılıçdaroğlu’na topluca istifalarını veren MYK üyelerinin yerine yapılacak atamalara çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu üzerinde çalıştığı yeni MYK listesini bugün açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, yeni MYK’sına ilişkin ilk işareti yeni Meclis yönetimiyle verdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle yeni Meclis yönetiminin çoğunluğu kadınlar ve yeni isimlerden oluştu. Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili, İdare Amiri ve Katip üyeliklerden oluşan 9 kişilik Meclis yönetiminde 5 kadın yer aldı.

MYK’YI DA YENİLEYECEK

Haberin Devamı

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK listesinde de kadın sayısını arttıracağı belirtiliyor. CHP’nin son toplantısında topluca istifalarını veren 17 kişilik MYK’da sadece 5 kadın üye bulunuyordu. Kulislere göre, yeni MYK’da yerini koruyabilecek isimler Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Devrim Barış Çelik. MYK’da yer alabilecek isimler arasında sayılan Ahmet Akın’ın ise yerel seçimlerde Balıkesir’den belediye başkan adaylığının gündemde olduğu, seçim çalışmalarına yoğunlaşması nedeniyle liste dışında tutulabileceği belirtiliyor. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin MYK’da görev almak istemediğini söylediği, ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisine yeni MYK’da yer verebileceği de konuşuluyor.

ANAYASA SÜRPRİZİ

Öte yandan AK Parti’den gelen ‘sivil anayasa’ çıkışına CHP’den sürpriz işbirliği mesajı geldi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “İktidar demokrasiyi güvence altına alan bir anayasa konusunda samimiyse işbirliğine hazırız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kılıçdaroğlu#Faik Öztrak

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık