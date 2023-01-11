Kılıçdaroğlu: Ülkücülerin yeri CHP

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Geçmiş yüzyılın acıları var, demokrasiye askeri, sivil darbeler var, Türkiye’nin artık bunlardan kurtulması lazım. Yeni bir yüzyıla gülümseyerek huzur içinde girmeliyiz. Artık demokrasilerde partiler kapatılmaz. Çünkü hangi partinin iktidar olup olmayacağına egemen güçler değil 85 milyon karar verecektir. Onun için demokrasi vazgeçilmezimizdir. Onun için partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz.

DOKUNULMAZLIKLA KORKUTAMAZSINIZ

Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar, ‘Dokunulmazlığınızı kaldırırız’ diyorlar. Bizden Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti’den Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyonu topluyorlar. CHP’lilerin ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Bizi dokunulmazlıklarla tehdit edeceklerini sanıyorlar. Korkmuyoruz, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

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BAHÇELİ’YE: DAHA ÇOK BAĞIRIRSIN

Bağır Bahçeli bağır, daha çok bağırırsın. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP’de ülkücü arkadaşlarımız var, Sinan Ateş onların da kardeşi, yol arkadaşı. Haliyle CHP şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin, onlar da mafyacılık oynadı, her şeyi berbat ettiler. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. CHP’de ciddi bir ülkücü varlığı var. Biz Sinan’ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

ALTI OKUMUZDAN BİRİ MİLLİYETÇİLİKTİR

Ülkücü kardeşlerime söylüyorum, sizin yeriniz CHP’dir. Milliyetçiyseniz altı okumuzdan biri milliyetçiliktir, vatanseverlikse vatanseveriz. Hep beraber gidip kanımızın son damlasına kadar mücadele edip Süleyman Şah Türbesi’ni toprağımıza götüreceğiz, bayrağımızı dikip selam duracağız. Ne olacak, Erdoğan ve BAHÇELİ çatlayacak, çatlasınlar ne yapalım.”

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SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİL

-CHP Lideri, Erdoğan’ı eleştirirken özetle şöyle konuştu: “ Öyle bir sistem kurdu ki, beni siyasal olarak eleştirirken kendisini askerlere alkışlatır oldu. Askerin beni alkışlamasını asla istemem ama yalan dolan söyleyeni asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, apoletli Ortadoğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Ortadoğu askerleri cephelerden kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. ”

KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİK AMA DEĞİŞTİK

Kılıçdaroğlu, “Biz CHP olarak bize düşeni cesurca yaptık, kan kusup kızılcık şerbeti içtik ama değişmeyi başardık. Kolay olmadı bu, her taraftan şikâyetler geldi. Şimdi CHP gerçek anlamda halkın partisidir. Statükoyu bıraktık, değişimi, özgürlüğü savunduk, bize oy vermeyenler haksızlığa uğradığında yanında olduk, kucaklaştık” dedi.